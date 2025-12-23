Razkrivamo podrobnosti napada v Krškem: najstnik zgrabil 81-letnico za lase in jo porinil v nakupovalni voziček

Boštjan Hudorovič, star 19 let, je 81-letno žensko napadel pred vhodom v Mercatorjevo trgovino v Krškem. Jožico, ki zaradi poškodovane hrbtenice ne more hoditi brez bergel, je najprej zagrabil za lase, jo stisnil za vrat in potisnil v nakupovalni voziček, nato pa ji iztrgal ves denar. Dogodek, ki se je zgodil 28. marca okoli pol enih popoldne, jo je močno prestrašil. »Najprej pred trgovino ni bilo nikogar, nato pa me je nekdo od zadaj zagrabil za lase, potegnil za vrat in me potisnil v voziček, v katerega sem prej odložila bergle. V hipu mi je iz rok iztrgal denar, ena mlada ženska pa je vzela še kuverto z denarjem za položnice. Grozno je bilo, šok me je popolnoma ohromil,« je opisala Jožica. S svojim možem, ki je prav tako invalid, je takoj odšla na urgenco.

Sodbo je spremljal z vklenjenimi rokami in nogami. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Večkratni prestopnik ostaja v priporu

Hudorovič je že pred sodnim postopkom priznal krivdo in se strinjal s kaznijo treh let in treh mesecev zapora. Vrhovni državni tožilec Robert Renier je poudaril, da je obtoženi moral oškodovanki pred začetkom pogajanj vrniti ukradeni denar v višini 420 evrov. »To, kar je Hudorovič storil skupaj s svojo takrat še mladoletno partnerico, je popolnoma nesprejemljivo. Nasilno in drzno vedenje ne sme biti tolerirano,« je dodal tožilec. Le dva dni pred ropom Jožice je Hudorovič sodeloval še pri kraji v trgovini Spar, kjer je pod obleko skril hrenovke. Poskušal je preprečiti varnostniku, da bi zadržal soobtoženca, ob tem pa mu je grozil. Za ta dogodek je bil obsojen na osem mesecev zapora, za rop Jožice pa na tri leta, skupaj pa je enotna kazen znašala tri leta in tri mesece.

Jožica ima uničeno hrbtenico, zato brez bergel ne more. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Rop je bil posnet

Jožica je bila olajšana, ko je dobila nazaj svoj denar. »Z možem živiva z minimalno pokojnino, zato vsak evro šteje. Dogodek pred trgovino pa mi je povzročil veliko strahu,« je dejala. Policija je poleg denarja zavarovala tudi njeno bančno kartico, ki jo je ropar odnesel. Rop je bil posnet s kamero banke, kar je omogočilo hitro identifikacijo Hudoroviča in mladoletne partnerice, ki je bila predhodno že obravnavana s strani organa socialnega varstva. Tožilec je vztrajal, da Hudorovič ostane v priporu zaradi večkratnega nasilnega vedenja in tveganja ponovitve kaznivih dejanj. Sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek je sledila mnenju tožilca in zavrnila predlog za hišni pripor.