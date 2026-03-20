Nakradeno v Sloveniji so vozili v Srbijo

TUJE KRIMINALNE ZDRUŽBE

Dva Beograjčana obsojena zaradi serije tatvin. Enemu tri leta in pol, drugemu tri leta zapora.

Moški je vstopil v trgovino s športno opremo. V rokah je imel veliko darilno vrečko. Nabral je večjo količino oblačil priznanih blagovnih znamk in se z njimi napotil v garderobo, potem kos ali dva vrnil na obešalnike, preostalo pa stlačil v svojo vrečko in zapustil trgovino. Skoraj istočasno je v trgovino vstopil še en moški ter storil enako. Alarm kljub zaščitam na oblačilih proti kraji ni piskal, saj sta bili vrečki prirejeni za kraje, z notranje strani oblepljeni za alu folijo. Na parkirišču sta pajdaša vse zložila v avto. Potem sta enako storila v drugi trgovini, pa še v tretji in ...