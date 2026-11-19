Na enotni dve leti zapora je bila danes na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen 25-letni kočevski Rom Marjan Grm. In to zato, ker je 13. julija letos sredi mesta z vratolomno hitrostjo zapeljal proti policistu Luki R., se vanj zaletel in ga hudo ranil.

"Res mi je žal, da sem to naredil. In rad bi se opravičil policistu," je Grm po priznanju krivde za storitev dveh kaznivih dejanj, to je preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in povzročitve hude telesne poškodbe, povedal sodnici Ani Klampfer Binder. S tožilko Vanjo Melnik se je za primer priznanja krivde dogovoril, da mu sodišče za prvo kaznivo dejanje izreče 15 mesecev, za drugo pa 10 mesecev zapora. Oziroma za enotnih 24 mesecev zapora.

Sodnica Ana Klampfer Binder je v celoti sledila predlogu tožilke. FOTO: Aleksander Brudar

Sodnica, ki je tako v celoti sledila kaznovalnemu predlogu tožilke, mu je hkrati še podaljšala pripor. Glede tega je Melnikova v zaključnih besedah povedala, da se okoliščine, zaradi katerih je bil ta 15. julija tudi odrejen, niso v ničemer spremenile.

"Izhajajoč iz zbranih dokazov, tožilstvo ocenjuje, da je obtoženi nevaren posameznik in je ob svojih ravnanjih izredno agresiven. Pri čemer pa se na posledice ne ozira. S svojim ravnanjem kritičnega dne pa ni ogrožal le življenja in telesa poškodovanega policista, ampak tudi drugih oseb, ki so se nahajale na kraju," je bila odločna tožilka.

PODROBNEJE O TEM, KAJ DEJANSKO SE JE TISTEGA POLETNEGA DNE ZGODILO V KOČEVJU IN KAJ JE V PREISKAVI V SVOJ BRAN ŽE POVEDAL OBTOŽENI GRM, V PETKOVIH SLOVENSKIH NOVICAH.