Namesto avtomobilskih delov tovoril 723.800 cigaret

Potem ko so prejšnji teden pri Pincah v kombiju s francoskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil bolgarski državljan, odkrili 170.000 cigaret, so bili uslužbenci Mobilnega oddelka Finančnega urada Murska Sobota (Furs) znova uspešni pri odkrivanju tihotapljenih cigaret.

Te dni sta uslužbenca Fursa na nekdanjem mejnem prehodu Dolga vas na izstopu iz države ustavila kombinirano vozilo s srbskimi registrskimi oznakami. Voznik jim je predložil tovorni list in fakturo, po katerih naj bi prevažal pet palet (50 kartonov) avtomobilskih delov. Pošiljka naj bi bila namenjena v Francijo.

Prikrajšanje vseh dajatev ob vnosu tovrstnih izdelkov iz tretjih držav znaša 321.249 evrov.

Ker je bilo na tovorišču več kartonov, kot jih je bilo navedenih na spremnih dokumentih, sta se finančna preiskovalca odločila za pregled vsebine kartonov. Pri tem sta ugotovila, da je v kartonih namesto rezervnih delov za avtomobile 723.800 (3619 zavojev) cigaret različnih blagovnih znamk. Škatlice so bile opremljene s srbskimi tobačnimi znamkicami.

Tržna vrednost navedenih cigaret znaša 198.184 evrov. Prikrajšanje dajatev ob vnosu tovrstnih izdelkov iz tretjih držav znaša 321.249 evrov. »Gre že za drugo nelegalno pošiljko cigaret, odkrito na območju Finančnega urada Murska Sobota v zadnjem tednu, ki so bile glede na izjave voznikov namenjene na francoski trg,« so sporočili iz Furs, kjer dodajajo, da bodo podobne akcije nadaljevali tudi v prihodnje.