Namesto izstopa vožnja proti Ljubljani! Dekleti z avtobusa rešila policija

S PU Celje sporočajo, da ji je včeraj za pomoč zaprosila občanka, ker sta njena hči in njena prijateljica na mariborskem območju sedli na napačen avtobus in se odpeljali v smeri proti Ljubljani. Ko sta voznika prosili, če bi lahko ustavil na vsaj na Tepanju, da se ne bi peljali do Ljubljane, tega ni želel storiti, ampak je dejal, da bo ustavil le v primeru, če ga ustavi policija. Na celjskem območju smo ga nato res ustavili in dekleti sta lahko zapustili avtobus in počakali, da ju je prišel iskat oče ene od njiju. Redkokdaj se zgodi, da vozniki sami prosijo, da jih ustavimo, še pravijo policisti.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 346 klicev občanov. 79 klicev je bilo interventnih, 2 nujna.

21 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 6 s področja mejnih zadev in tujcev, 42 s področja prometne varnosti in 26 s področja javnega reda in miru.