»Upam, da se v sodni dvorani ne vidimo več,« je sodnica Maja Balažic ob koncu predobravnavnega naroka dejala Mariborčanu Galu Deučmanu. »Ja, seveda ne,« ji je ta odgovoril. Dvaindvajsetletnik je priznal sodelovanje pri izsiljevanju 40-letnika iz okolice Ptuja, je prvi poročal Večer. »Mislil sem, da lahko na lahek način zaslužim denar. Nisem razmišljal o škodi oškodovancu niti o posledicah zase. Mlad sem, preveč me je zaneslo,« je Deučman še izjavil na naroku za izrek kazenske sankcije na mariborskem okrožnem sodišču.

Sodeloval s preiskovalci

Tožilka Tinka Berk je za izsiljevanje predlagala dve leti in dva meseca zapora ter 2400 evrov stranske kazni. Ker je dejanje storil med preizkusno dobo zaradi obsodbe za povzročitev lahke telesne poškodbe, je zahtevala tudi preklic pogojne obsodbe in enotno kazen 27 mesecev zapora. »Ne gre spregledati brezobzirnosti,« je opozorila. Kot pomembni olajševalni okoliščini pa je izpostavila priznanje in sodelovanje s preiskovalci.

»Mislil sem, da lahko na lahek način zaslužim denar. Nisem razmišljal o škodi oškodovancu niti o posledicah zase. Mlad sem, preveč me je zaneslo,« je na sodišču dejal Gal Deučman. FOTO: Vesna Lovrec/Večer

Grozili vsak dan

Zagovornik obtoženega, advokat, je menil, da je Deučman edini od sedmerice obtoženih v priporu, čeprav ni sodeloval pri pretepanju žrtve kot nekateri drugi, ki so žrtvi grozili tudi s pištolo. Izpostavil je njegovo mladost, obžalovanje, urejene družinske razmere in pomoč policiji pri razjasnjevanju dogodkov pred njegovo vključitvijo. Za varovanca je predlagal 18 mesecev zapora. Sodnica Balažičeva je ob obrazložitvi sodbe upoštevala, da je bil Deučman ob dejanju mlajši polnoletnik in da je preiskovalcem pomagal razjasniti kaznivo dejanje. Predlog tožilstva je ocenila kot prestrog in mu izrekla kazen 22 mesecev zapora, brez stranske denarne kazni in preklica pogojne obsodbe. Odločila je tudi o premoženjskopravnem zahtevku oškodovanca. Oškodovanec je priglasil zahtevek v višini 32.000 evrov, sodnica pa mu je priznala približno toliko, kolikor je tožilstvo v obtožnici navedlo kot protipravno pridobljeno premoženjsko korist, z razliko pa ga je napotila na pravdo. Deučman bo moral oškodovancu plačati okoli 25.300 evrov. Če bodo obsojeni tudi preostali obtoženci, bodo za plačilo tega zneska odgovarjali solidarno. Šesterica,in, je krivdo zanikala, sodili jim bodo pred sodnim senatom. Kdaj se bo začelo sojenje, za zdaj ni znano. Sodišče mora namreč najprej odločiti o predlogih za izločitev dokazov.

Mladi Štajerci so skovali zares peklenski načrt. Štiridesetletnik iz okolice najstarejšega slovenskega mesta 17. novembra lani ni pričakoval, kaj ga bo doletelo, ko je prek aplikacije Snapchat stopil v stik z dekletom, poimenovanim Poredna Ema. V enem dnevu je dopisovanje postalo intimno, moški sploh ni slutil, da je nasedel. Še isti dan okoli 18. ure se je iz okolice Ptuja opravil v Rače na srečanje z dopisovalko.

Ne gre za osamljen primer Po besedah Tilna Iviča, vodje mariborskega tožilstva, takšni primeri niso osamljeni in število izsiljevanj, povezanih s spletnimi komunikacijami, narašča. Storilci pogosto delujejo v organiziranih skupinah, izkoriščajo anonimnost interneta in strah žrtev pred razkritjem. Uporabljajo lažne profile na družbenih omrežjih, aplikacijah za spoznavanje in drugih komunikacijskih platformah. Njihov cilj je pridobiti zaupanje žrtev, jih zvabiti na osamljeno lokacijo ter z uporabo nasilja, groženj in psihičnega pritiska izsiliti čim več denarja. Zato Ivič znova poziva vse, ki se znajdejo v podobni stiski, naj kazniva dejanja čim prej prijavijo, saj je to ključno za njihovo zaščito in uspešen pregon storilcev.

Medtem so mu na Grajskem trgu zlikovci pripravili past: namesto ljubezni in mesenih užitkov, kar je Štajerec bržkone pričakoval, se je ujel v zanko groženj, pritiskov in izsiljevanja. Od njega so zahtevali več deset tisoč evrov. Ker se je bal za svojo varnost in za ugled svoje družine, je začel izpolnjevati njihove zahteve. V naslednjih tednih je skupini izročal gotovino, nakazoval denar, jim kupoval telefone in za to celo prodajal svoje premoženje. Grozili so mu vsak dan. Telefon ni utihnil. Klic za klicem. Grožnja za grožnjo: če ne plača, bodo uničili njegovo življenje. Osramotili njega in njegovo družino. Poredna Ema mu je na koncu pobrala 32 tisoč evrov, sam je celo razmišljal o samomoru. Da je končal nočno moro, se je naposled zaupal svaku in prijatelju, ta pa sta ga 29. decembra odpeljala na Policijsko postajo Ptuj. Tam je podal prijavo.