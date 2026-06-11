Napad na dijaka snemali in objavili: 19-letnika, ki sta napadala, ustrahovala in ropala po Novem mestu, ostajata v priporu

ŠOKANTNE IZPOVEDI DIJAKOV

Izpovedi dijakov, ki so na lastni koži občutili njuno nasilje, so šokantne in grozljive.

»Ideal Haliti je pristopil do mene, ko sem čakal na avtobusni postaji. Iz torbice je potegnil nož na preklop in mi grozil, da me bo zaštihal. Še prej mi je govoril, kaj se delam frajerja, če imam nike pulover. Pa ni grozil le meni, pač pa tudi drugim. In rekel mi je še, da če bom komu povedal, bo drugi dan še huje,« je na novomeškem okrožnem sodišču govoril mladoletnik, ki je bil dijak prvega letnika šole na Šolskem centru Novo mesto, ko je bil žrtev groženj. Od tega dne zaradi strahu ni več prestopil praga šole. A on je le eden od več najstnikov, ki so občutili nasilje dveh vrstnikov, ki sta ...