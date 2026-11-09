Napad na policijsko postajo v Kopru! V javnost prišel posnetek, poglejte, kaj so počeli mladoletniki (VIDEO)

O napadu skupine mladoletnikov na Policijsko postajo Koper smo že poročali v nedeljo, zdaj pa je v javnost prišel še posnetek nevarnega početja. Mladostniki so namreč s pirotehničnimi sredstvi obstreljevali kar policijsko postajo. Policisti so že izsledili tri osumljence, stare komaj 15 in 16 let. Incident zgodil v petek, 6. novembra, okoli 18.30. Najmanj trije mladoletniki so pirotehnične izstrelke usmerjali neposredno proti stavbi koprske policijske postaje in s tem povzročili nevarnost za življenje ljudi ter premoženje velike vrednosti.

Pri napadu je nastala tudi materialna škoda. Poškodovan je bil avtomobil enega od zaposlenih na policijski postaji, medtem ko stavba ni bila poškodovana. Policisti so tri osumljence že izsledili ter o njihovem početju obvestili starše oziroma skrbnike in center za socialno delo. Dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

O ugotovitvah so že obvestili pristojno državno tožilstvo, preiskava pa se nadaljuje, saj preverjajo, ali je pri napadu sodeloval še kdo.

Posnetek nevarnega početja si lahko ogledate spodaj.