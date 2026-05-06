Napad v bližini Tivolija: ženska poškodovana, osumljenca naj bi že prijeli (FOTO)

Ob Celovški cesti v Ljubljani, v bližini parka Tivoli, poteka policijska intervencija, poroča Dnevnik. Po njihovih neuradnih informacijah naj bi tam našli poškodovano žensko, ki naj bi jo moški zabodel. Poškodovana naj ne bi bila v smrtni nevarnosti.

FOTO: Anja

Kot piše Dnevnik, naj bi se moški in ženska po navedbah očividcev že dalj časa prepirala, spor pa naj bi se v bližini lokala. Moški naj bi po dejanju pobegnil, policija pa naj bi ga pozneje že prijela.

FOTO: Anja

Za zdaj ni znano, v kakšnem razmerju sta bila udeleženca, piše Dnevnik in navaja, da so na Policijski upravi Ljubljana potrdili le, da poteka intervencija oziroma preiskava dogodka.