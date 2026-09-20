Napad v centru Ljubljane ob 8. uri zjutraj! Bili so trije, eden je govoril slovensko

Včeraj, okoli 8. ure, so bili policisti obveščeni o ropu na območju centra Ljubljane. »Po do zdaj znanih podatkih so oškodovanca pristopili trije neznani moški ter mu s silo odtujili mobilni telefon znamke Iphone 14 pro. Po do sedja znanih podatkih je oškodovanec v dogodku dobil lažje poškodbe, vendar zdravniške pomoči ni potreboval. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo,« sporočajo s PU Ljubljana.

Opis enega storilca: moški star med 20 in 25 let, visok 180 cm, suhe postave, oblečen v črn pulover in modre kavbojke, govoril je slovensko.

Pestrih 48 ur

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1646 klicev, 464 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 97 nanašalo na kriminaliteto, 168 na javni red in mir, ter 139 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 19 tatvin, 5 vlomov in 3 primere poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v štirih primerih nasilja v družini, enega osumljenca so pridržali in zbirajo obvestila zaradi suma storitev kaznivih dejanj.