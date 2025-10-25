Napad v Novem mestu: en moški je v smrtni nevarnosti, za nekaj časa naj bi izgubil tudi pulz

Portal Dolenjski list poroča, da je ponoči v Novem mestu prišlo do napada na občana, ki je po navedbah njihovih virov v življenjski nevarnosti. Moški naj bi utrpel hude poškodbe glave.

Po informacijah omenjenega portala se je incident zgodil na Rozmanovi ulici okrog 2.30 ure, in sicer po zaključku dogodka v enem od lokalov.

Portal 24ur.com poroča, da je oče prišel po svojega sina, zatem pa naj bi bil s strani skupine napaden, izgubil naj bi tudi pulz, a so ga reševalci spravili k življenju.

Odziv Mestne občine Novo mesto

V zvezi z dogodkom so se oglasili tudi na Mestni občini Novo mesto. Kot so zapisali na Facebooku, ostro obsojajo napad na občana, ki se je po njihovih informacijah zgodil pred gostinskim lokalom v mestnem jedru. Potrdili so, da je napadeni občan v kritičnem zdravstvenem stanju.

»Nasilni dogodek na žalost dokazuje, da se romska problematika, na katero župani jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dalj časa, opazno poslabšuje, država pa kot edina pristojna za njeno reševanje kljub resnosti situacije ne ukrepa,« so zapisali na mestni občini. Sporočili so tudi, da je župan Gregor Macedoni »znova zahteval takojšnje ukrepanje tako v primeru nedavnega napada kot pri spremembi kazenske zakonodaje.«

Z vprašanji v zvezi z dogodkom smo se obrnili na Policijsko upravo Novo mesto. Na njihove odgovore še čakamo.