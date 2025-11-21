Napadalca na ribniškega župana izdala tetovaža z ženskim imenom?!

PO BRUTALNEM NAPADU

Ribniški župan Samo Pogorelc je bil po udarcih v šoku, bolelo ga je na več delih telesa. Poškodbe bo ocenjevala še komisija ljubljanske medicinske fakultete.

Pretep na plesišču gasilske veselice v Ribnici 8. junija letos, v katerem sta jo skupila ribniški župan Samo Pogorelc in njegova soplesalka Tamara Lovšin, se je odvil tako hitro, da ga marsikdo ni opazil. Pomočnik vodje prireditve Rok Šilc se je na včerajšnjem nadaljevanju sojenja zoper domnevna napadalca Leonarda in Arsena Novaka spominjal, kako so ga poklicali na plesišče, ker da tam na tleh leži gospod. 8. JUNIJA se je zgodil napad. »Kaj se je pred tem tam zgodilo, nisem videl. Kot tudi nihče od drugih gasilcev,« je povedal in nadaljeval, da je župana, ki je bil vidno v šoku, pospremil do ...