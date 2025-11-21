  • Delo d.o.o.
PO BRUTALNEM NAPADU

Napadalca na ribniškega župana izdala tetovaža z ženskim imenom?!

Ribniški župan Samo Pogorelc je bil po udarcih v šoku, bolelo ga je na več delih telesa. Poškodbe bo ocenjevala še komisija ljubljanske medicinske fakultete.
Arsen naj bi imel največjo vlogo. Foto: Dejan Javornik
Arsen naj bi imel največjo vlogo. Foto: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 21. 11. 2025 | 06:50
4:09
A+A-
Pretep na plesišču gasilske veselice v Ribnici 8. junija letos, v katerem sta jo skupila ribniški župan Samo Pogorelc in njegova soplesalka Tamara Lovšin, se je odvil tako hitro, da ga marsikdo ni opazil. Pomočnik vodje prireditve Rok Šilc se je na včerajšnjem nadaljevanju sojenja zoper domnevna napadalca Leonarda in Arsena Novaka spominjal, kako so ga poklicali na plesišče, ker da tam na tleh leži gospod. 8. JUNIJA se je zgodil napad. »Kaj se je pred tem tam zgodilo, nisem videl. Kot tudi nihče od drugih gasilcev,« je povedal in nadaljeval, da je župana, ki je bil vidno v šoku, pospremil do ...

Več iz teme

Samo PogorelcžupanRibnicanapadsodiščeleonardo novakarsen novak
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Poznate zgodbo tega malega bombona?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo19. 11. 2025 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
