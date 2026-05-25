Šeki iz Žabjaka, ki je napadel redarja v Novem mestu, še vedno na begu: zanimivo, da ga možje postave niso prijeli že tam

OGLASILA SE JE ŽENA

Boštjana Brajdiča – Šekija iz Žabjaka policisti še niso zaslišali, njegova žena vztraja, da se je le branil.

Leta 2020 je bil Boštjan Brajdič obsojen zaradi poskusa uboja takrat 18-letnega Enisa Hudorovca; kazen je bila eno leto zapora, poskušal pa je ubijati le tri mesece po tem, ko je po več letih zapustil Dob. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Več kot deset dni je minilo od napada na redarja pred trgovskim centrom Mercator Supernova v Bršljinu v Novem mestu. Domnevnemu napadalcu Boštjanu Brajdiču grozi do 5 let zapora, a policistom doslej sploh še ni uspelo narediti razgovora z njim – je namreč še vedno na begu. Bil je četrtek, 14. maja, dopoldne, ko sta redarja Skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine v dolenjski prestolnici nadzirala mirujoč promet. Zaradi nepravilnega parkiranja, šlo je za parkiranje na prostoru za invalide, sta v skladu z veljavnimi predpisi začela postopek s kršiteljem, ko je prišlo do grobega napada ...