Napadalec ribniškega župana že na prostosti

Kako hudo sta bila 8. junija letos okoli enih zjutraj na plesišču gasilske veselice v Ribnici po napadu domnevno treh napadalcev poškodovana ribniški župan Samo Pogorelc in njegova soplesalka Tamara Lovšin?

Po oceni sodnega izvedenca medicinske stroke Matjaža Veselka sta bila z vsakim udarcem res le lažje poškodovana, a ker je skupek vseh teh poškodb pri drugih sprožil pozornost in radovednost, pri napadenih pa tudi veliko nelagodje, je zaključil, da je šlo za blago obliko skaženosti. Sicer le za začasno, saj so posledice poškodb po glavi in obrazu izzvenele po od treh do petih dneh.

Arsen Novak naj bi imel največjo vlogo. FOTO: Dejan Javornik

Tako obramba obtoženih napadalcev Leonarda in Arsena Novaka kot tožilka Maja Ulčar s takšnim izvedenskim mnenjem nista bila zadovoljna. »Glede na danes slišano, da gre le za subjektivno oceno telesnih poškodb in skaženost, predlagam postavitev drugega izvedenca,« je poudaril Leonardov zagovornik Andrej Žabjek. Da pravna kvalifikacija poškodb še ni povsem razjasnjena, se je strinjala tudi tožilka. Glede na zdajšnje izvedensko mnenje sta oškodovanca utrpela hude telesne poškodbe, kar pa, kar se tiče kaznovanja, za obtožena ne pomeni nič dobrega.

Ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak je sporočila, da bo kot priča na naslednji obravnavi zaslišan Leonardov mladoletni brat, ki naj bi bil tistega jutra tudi napadalec. Pojasnila je, da mu je sodišče v ločenem postopku hišni pripor že odpravilo ter da epilog sodne zadeve zanj še ni pravnomočen. Po naših neuradnih podatkih jo je odnesel s t. i. družbenokoristnim delom, pri čemer naj bi sodišče ugotovilo, da je oškodovanca lažje telesno poškodoval.

Leonardo Novak je Arsenov nečak. FOTO: Dejan Javornik

Po prepričanju tožilstva so župana napadli Arsen in njegova nečaka, Leonardo in Leonardov mladoletni brat. Arsen naj bi zagrešil kaznivo dejanje nasilništva in dve kaznivi dejanji povzročitve hude telesne poškodbe (župana in soplesalke), Leonardo pa kaznivo dejanje nasilništva ter povzročitve hude telesne poškodbe županu. Na tokratni obravnavi smo si lahko ogledali nekaj sekund dolg videoposnetek kritičnega dogajanja na plesišču. Tega je po dogodku policiji poslal eden od tam prisotnih. Ker se boji za svojo varnost, svoje identitete ni želel razkriti.

Na posnetku se napadalca na župana ne da povsem jasno razločiti. »Na njem vidim osebo v sivi kratki majici in osebo v beli kratki majici. Na posnetku vidim, da ti dve osebi napadata župana,« je povedal Gašper M., ki se je takrat udeležil veselice. Med drugim je pojasnil, da sta se eden od napadalcev in župan v nekem trenutku znašla skoraj pred njegovimi očmi. »Videl sem, da napadalec tepe župana. Da so bili udarci v glavo, s strani. Videl sem okoli deset udarcev, ko je župan izgubil zavest in padel na tla. Mislim, da je nato sledila še ena brca ali dve na tleh.«

Dodal je, da je župan takrat v glavo dobil udarce s pestjo, in to »iz vseh strani«. Napadalca, ki ga je tudi podrobneje opisal, na policiji pa ob prepoznavi dejal, da gre za Arsena, pa nato, kot je še dodal, »kar naenkrat ni bilo več«. Oziroma je zbežal. Dokler mu včeraj na sodišču niso pokazali posnetka, je imel v spominu le enega napadalca. Kateri od teh dveh domnevnih napadalcev na posnetku je tisti, o katerem je prej govoril, pa s posnetka ni mogel natančno razločiti, saj se obrazov ne vidi. Glede župana je še dodal, da se je ta takrat poskušal ubraniti napadalca, a da ni bilo videti, »da bi se bil sposoben braniti«. »Bolj je mahal okoli sebe, kot da bi se branil.«