Napadalec, zaradi katerega je umrl 82-letni Franc, je star komaj 14 let!

PO GROZLJIVKI V CELJU

Danes bodo pokopali žrtev napada ob Savinji, 82-letnega Celjana Franca Škoberneta.

S celjske policijske uprave (PU) so včeraj obvestili javnost o zaključku preiskave v zvezi z napadom na starejšega občana. Zgodil se je minulo soboto zvečer na sprehajalni poti ob Savinji v Celju, v bližini celjske mestne knjižnice in spomenika splavar, pri katerem že vse od nedelje gorijo svečke. Prižigajo jih sprehajalci, ki jih je novica o brezobzirnem napadu na nemočnega starostnika zelo prizadela. Šokirala. »Mlajša fanta in dekle so na Savinjskem nabrežju srečali starejšega moškega. Po pogovoru je mladoletnik starejšega občana udaril. Moški je padel in poškodovan obležal. Poškodovanega ...