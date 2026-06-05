Napadejo celo prazen bančni račun! Po novem so ogroženi tudi povezani računi družinskih članov

TELEFONSKE PREVARE

Pretkani kriminalci najamejo celo hitre kredite na škodo naivnežev.

V zadnjih dneh so se pri nas pojavile nove oblike telefonskih prevar, skozi katere niso več oškodovani zgolj bančni računi klicanih žrtev, ampak tudi njihovih družinskih članov. Glede na spretnost, s katero goljufom celo s praznih računov uspe pridobiti denarna sredstva, velja še večja previdnost kot doslej. V tem tednu so na policijske postaje celjske uprave prijavili telefonske prevare, v katerih so žrtve izgubile več kot 65 tisoč evrov. V prvem primeru je možakar dobil klic, ženski glas na drugi strani pa mu je naznanil, da ima na računu kriptovalute v vrednosti osem tisoč evrov. ...