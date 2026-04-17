Napadel že pet mladih Primork! Nasilni Italijan zasejal strah med dekleta

KOLIKO ČASA BO PRIDRŽAN?

Po napadu na 16-letnici priprli 25-letnega Roberta Antonela. Napadel še večkrat, obtožen poskusa posilstva 19-letnice.

V mestu, kjer naj bi se ljudje počutili varne, se je v zadnjih dveh letih sredi belega dne odvijala serija brutalnih napadov na mlada dekleta, tudi mladoletnice. Strah, ki se je širil med prebivalci, zdaj dobiva obraz. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi za napadi stal 25-letni Italijan Roberto Antonel iz italijanskega kraja Manzano, približno 25 kilometrov oddaljenega od Nove Gorice. Rešil jo je oče Začelo se je s poskusom posilstva. Bilo je na Grčni 29. julija 2024, okoli 18. ure, ko se je 19-letno dekle vračalo domov. Neznanec ji je najprej sledil, nato pa jo prestregel v ...