Napake (so) krive smrti stanovalke Doma starejših Rakičan?!

PRIJAVE

Vodstvo o podrobnostih strokovnega nadzora molči. Tožilstvo vodi predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Nada Hercan, vršilka dolžnosti direktorice Doma starejših Rakičan, ne razkriva podrobnosti internega nadzora, ki ga je sprožila zaradi smrti ene od stanovalk doma. Uporabnica njihovih storitev je umrla januarja letos, tri mesece zatem, ko so jo sprejeli v dom. Za ženico je bila domnevno usodna ena od terapij z zdravili. Med drugim je stanovalka prejemala zdravilo za izboljšanje razpoloženja. Nada Hercan je še isti dan uvedla nadzor zaradi očitkov o nepravilnostih. FOTO: Damjana Nemeš, VestnikHercanova je nadzor uvedla še isti dan, ko so dom zaradi očitkov o domnevnih nepravilnostih pri ...