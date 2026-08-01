Napeti trenutki: traktor je obtičal na človeku, na pomoč priskočili tudi očividci

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča, da se je danes ob 8.53 v naselju Kot, ki je v občini Ig, zgodila delovna nesreča. Kot so zapisali, je pri delu na gozdni poti traktor zapeljal čez nogo osebe in obtičal na njej. Nesrečo so opazili očividci, ki so do prihoda gasilcev PGD Ig in GB Ljubljana izpod traktorja rešili ujeto osebo. Po besedah omenjene uprave so gasilci nato nudili pomoč pri oskrbi poškodovanca, ga imobilizirali ter prenesli po gozdni poti do reševalnega vozila. Dodali so še, da je bila oseba prepeljana v nadaljnjo oskrbo in da so bile obveščene pristojne službe.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes poročala tudi o tragediji, ki se je zgodila v gramoznici Babinci pri Ljutomeru. Mladoletnik je šel s prijateljem lovit ribe, nato pa je umrl.