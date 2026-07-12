Napeti trenutki v bližini slovenskega kampa: utrgala se je večja skala, skupila jo je družina

V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je nekaj minut pred 15. uro na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, ki jo je padajoče kamenje poškodovalo, je za STA povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Padajoči kamni so poškodovali roko švicarskega državljana (utrpel je presekanino leve roke), po katerega je priletel helikopter in ga na zdravljenje odpeljal v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Mati in triletni otrok sta bila lažje poškodovana (ona je dobila poškodbo glave, on pa odrgnine) in so ju odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana. Na kraj nesreče so prišli kobariški gasilci, tolminski gorski reševalci in reševalci tolminske nujne medicinske pomoči.