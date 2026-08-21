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POLICIJSKA UPRAVA KOPER

Napeto dogajanje pri Kopru: moški grozil s pretepom, ženska nasilna do partnerja

V okolici Kopra je 36-letnik kljub opozorilom policistov grozil s fizičnim obračunom, 43-letna ženska pa je bila nasilna do svojega partnerja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Spauln/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Spauln/Getty Images
A. G.
 21. 8. 2026 | 14:26
1:59
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Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 85 primerih, na številko 113 pa prejeli skupno 455 klicev. Obravnavali so eno prometno nesrečo, v kateri se je ena oseba lažje telesno poškodovala, ter še enajst prometnih nesreč z materialno škodo. Na področju kriminalitete so obravnavali kaznivi dejanji zatajitve in poškodovanja tuje stvari. Na področju javnega reda in miru so posredovali osemkrat, pri tem pa pridržali štiri osebe.

V sredo, 19. avgusta, so malo po 19.30 policisti posredovali v okolici Kopra, kjer je domačin na svojem dvorišču zalotil 36-letnega moškega iz Kopra. Ob prihodu policistov se moški kljub opozorilu ni želel predstaviti z osebnimi podatki oziroma z osebnim dokumentom, prav tako ni upošteval zakonitih ukazov policistov. Ker je med postopkom nadaljeval z grožnjami s fizičnim obračunom z lastnikom hiše in se kljub ukazom policistov ni pomiril, so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva in odredili pridržanje. Izdan mu je bil tudi plačilni nalog.

43-letnica nasilna do partnerja, končala v pridržanju

Nekaj ur pozneje, malo po 23.30, so policisti ponovno posredovali v okolici Kopra. Tokrat je bila 43-letna ženska nasilna do svojega 46-letnega partnerja. Policisti so ji izrekli ukrep prepovedi približevanja, vendar je s kršitvijo nadaljevala, zato so zanjo odredili pridržanje. Tudi njej je bil izdan plačilni nalog, je sporočil David Iskra, vodja Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Koper.

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Napeto dogajanje pri Kopru: moški grozil s pretepom, ženska nasilna do partnerja

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