Napeto dogajanje pri Kopru: moški grozil s pretepom, ženska nasilna do partnerja

Galerija
Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 85 primerih, na številko 113 pa prejeli skupno 455 klicev. Obravnavali so eno prometno nesrečo, v kateri se je ena oseba lažje telesno poškodovala, ter še enajst prometnih nesreč z materialno škodo. Na področju kriminalitete so obravnavali kaznivi dejanji zatajitve in poškodovanja tuje stvari. Na področju javnega reda in miru so posredovali osemkrat, pri tem pa pridržali štiri osebe.
V sredo, 19. avgusta, so malo po 19.30 policisti posredovali v okolici Kopra, kjer je domačin na svojem dvorišču zalotil 36-letnega moškega iz Kopra. Ob prihodu policistov se moški kljub opozorilu ni želel predstaviti z osebnimi podatki oziroma z osebnim dokumentom, prav tako ni upošteval zakonitih ukazov policistov. Ker je med postopkom nadaljeval z grožnjami s fizičnim obračunom z lastnikom hiše in se kljub ukazom policistov ni pomiril, so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva in odredili pridržanje. Izdan mu je bil tudi plačilni nalog.
Nekaj ur pozneje, malo po 23.30, so policisti ponovno posredovali v okolici Kopra. Tokrat je bila 43-letna ženska nasilna do svojega 46-letnega partnerja. Policisti so ji izrekli ukrep prepovedi približevanja, vendar je s kršitvijo nadaljevala, zato so zanjo odredili pridržanje. Tudi njej je bil izdan plačilni nalog, je sporočil David Iskra, vodja Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Koper.