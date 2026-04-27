Napeto na slovenski obali: ogrožal je voznike, policija je pri njem nato ugotovila več stvari

Voznik osebnega avtomobila je v nedeljo pozno popoldne v Kopru po Šmarski cesti proti Dragonji vozil po nasprotnem pasu in s tem ogrožal druge udeležence v cestnem prometu, ki so se mu morali izogibati, da bi preprečili trčenje.

Policisti so izsledili 51-letnega Ljubljančana in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola in drog. Preizkus alkoholiziranosti mu je namreč pokazal rezultat 0,49 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar pomeni približno en promil. Hitri test za droge je bil medtem pozitiven na kokain in metamfetamine. Vozniku so odredili tudi strokovni pregled v izolski bolnišnici.

Policisti v zvezi z nevarnim početjem preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje, so sporočili iz Policijske uprave Koper.