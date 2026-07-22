Napeto v Mostah: okoli 13. ure oropali vozilo za prevoz denarja, v zrak policijski helikopter

Danes nekaj po 13. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o kaznivem dejanju zoper premoženje na območju Most v Ljubljani. Na kraj je odšlo več policijskih patrulj z namenom izsleditve storilcev, v pregledu terena je tudi policijski helikopter. Policisti in kriminalisti na kraju opravljajo ogled in zbirajo obvestil z namenom izsleditve storilcev.

V primeru, da je kdorkoli videl dogajanje oziroma ima o dogodku kakršne koli informacije, naj to sporoči na interventno številko 113, so pozvali na PU Ljubljana.

Okradli vozilo za prevoz denarja

V nakupovalnem središču BTC v Ljubljani so po neuradnih informacijah tako neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja.

Kot smo že poročali, so pred dnevi tudi v Izoli iz vozila za prevoz denarja odnesli gotovino.