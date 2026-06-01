Napeto v SB Izola: agresijo ustavil šele varnostnik z lisicami

V nedeljo, 31. maja 2026, so bili na PU Koper ob 14.24 s strani SB Izola obveščeni, da imajo v oskrbi moškega, ki je postal agresiven ter kriči na zdravstveno osebje. Ugotovljeno je bilo, da mu je že pred prihodom policistov varnostnik ukazal naj preneha vendar ga ni upošteval in je stopnjeval agresijo zaradi česar je varnostnik uporabil sredstva za vezanja in vklepanje - lisice.

Ob prihodu policistov je nadaljeval z nedostojnim vedenjem ter njihovih ukazov, da s kršitvijo preneha ni upošteval. Zaradi nedostojnega vedenja in neupoštevanja varnostnikove ustne odredbe na kraju izdali plačilni nalog, zoper njega pa je bila s strani zdravnika odrejena prisilna hospitalizacija, še sporočajo z omenjene policijske uprave.