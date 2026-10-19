Naročil vrv in klešče za puljenje nohtov: ni dostavil droge, zato naj bi ga ugrabili in izsiljevali

GROZLJIVO

Državljan BiH v Sloveniji padel v kriminalno združbo.

Ko je leta 2017 iz Bosne in Hercegovine s trebuhom za kruhom v Slovenijo prišel A. D., si niti v sanjah ni predstavljal, da se bo čez šest let nevede znašel v dobro organizirani kriminalni združbi. Na vrhu te naj bi bila Mustaf I. in Damir K. iz Ljubljane. Osnovni namen združbe je bila organizirana in kontinuirana trgovina z velikimi količinami prepovedanih drog. Droga je bila dobro skrita v avtomobilih. FOTO: Policija.siKo je vozil na Dunaj, je ugotovil, da prevaža drogo. FOTO: Policija.siTihotapljenje mamil je bilo glavna dejavnost. FOTO: Policija.siZasegli so tudi več pištol. FOTO: ...