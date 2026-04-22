Naša policija ujela avstrijskega preprodajalca, zasegli tudi zlato in diamante

Kriminalisti mariborske policijske uprave so konec januarja v okolici Ljubljane aretirali 30-letnega Avstrijca, ki je bežal štiri leta. Uspeh v operaciji Haribo so razkrili avstrijski policisti, ki so končno prijeli vodjo mreže preprodajalcev mamil. K uspehu policije iz direkcije deželne policije (LPD) avstrijske Štajerske so prispevali kolegi s slovenske policije: ti so po štirih letih bega januarja letos prijeli 30-letnika iz Gradca, ki se je približno dve leti skrival v Sloveniji, prej pa na Hrvaškem. »Uporabljal je lažne dokumente in spreminjal naslove bivališča,« je opisal govorec LPD Sabri Yorgun. Begunec je nazadnje imel v najemu družinsko hišo v okolici Ljubljane, izkazoval pa se je tudi s ponarejenimi slovaškimi dokumenti.

V zaključku operacije Haribo so zasegli tudi zlato. FOTO: Lpd Štajerske/policija

Gradčan je bil v domovini že predkaznovan zaradi nasilništva, večkrat so ga tudi aretirali, leta 2022 pa je postal nedosegljiv njihovemu sodstvu. Ves čas je prek aplikacij za klepetanje (v kateri je imel vzdevek Haribo) vodil preprodajalsko mrežo v Gradcu in drugih štajerskih krajih, ki jo je oskrboval prek slovenskih kurirjev. Ti so pri nas prevzemali na kilograme kokaina, heroina, konoplje ter različnih sintetičnih drog ter jih dostavljali 25 manjšim avstrijskim preprodajalcem (katerih večino so že obsodili na večletne zaporne kazni). »Dostop do mednarodnega mamilarskega kartela je osumljeni domnevno dobil prek sodelavca, ki je bil že obsojen na 20 let zapora, sodba še ni pravnomočna. Skupaj sta do zadnjega nadaljevala mednarodno trgovino z mamili,« so zapisali policisti v sporočilu javnosti. Avstrijski mediji so izbrskali, da je soobtoženi bosanski državljan, ki so ga obsodili lani.

Avstrijska policija je 22. januarja letos neposredno po predaji pošiljke v Gradcu prijeli glavnega kurirja kriminalne združbe. Dan zatem so po večmesečnem sodelovanju – kot navaja Boštjan Velički z direktorata mariborske policijske uprave – izvedli kriminalistično preiskavo s prijetem državljana Avstrije: »Osumljenemu, ki je prebival na območju PU Ljubljana, smo odvzeli prostost na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo, kakor tudi zaradi sumov različnih kaznivih dejanja s področja prepovedanih drog.«

Zasegli droge, zlato in diamante

Kriminalisti mariborske policijske uprave niso našli zgolj 30-letnika, za katerim je bil izdan evropski nalog za prijetje in predajo begunca, ampak tudi skrivališče z več kilogrami kokaina, heroina ter različnih sintetičnih drog. Zasegli so še različne ponarejene dokumente, kakor tudi različne elektronske naprave in druge predmete, tudi zlato in diamante. »Ocenjujemo, da je tržna vrednost zaseženih prepovedanih drog dobrih 50.000 evrov,« navaja policija.

Gradčana so naši organi februarja izročili Avstrijcem, ti pa so ga poslali v graški pripor.

Skupaj so v operaciji Haribo osumljencem po avstrijski Štajerski sešteli več kot 170 kilogramov pretihotapljenih in zatem preprodanih mamil – med njimi največ (okoli 85 kilogramov) konoplje, 47 kilogramov amfetaminov, 20 kilogramov kokaina, pa tudi ketamin in ekstazi. Gradčana so naši organi 9. februarja letos izročili Avstrijcem, ti so ga poslali v graški pripor. Tam bo čakal sojenje, grozi mu tudi več desetletij zaporne kazni.

Na zaseženem mamilu so vidne evidenčne številke slovenskega NFL. FOTO: LPD Štajerske/Policija