Nasedla goljufu na Viberju: zaradi obljubljenega zaslužka najela celo kredit, nato sledil šok

Obljubljal ji je visok zaslužek, a se je vse skupaj končalo s prevaro. Občanka je neznancu, ki jo je kontaktiral prek aplikacije Viber, verjela do te mere, da je za domnevno donosni posel najela celo kredit.

Ko je nakazala denar, je goljuf izginil

Toda obljubljenega zaslužka ni bilo. Ko je goljuf prejel nakazila, se ji ni več oglašal. Takrat je občanka spoznala, da je postala žrtev spletne prevare, in o dogodku obvestila policijo. Koliko denarja je izgubila, za zdaj ni znano. Prav tako ni podatkov o identiteti goljufa. Posebna previdnost je potrebna, kadar neznanci obljubljajo hitre in visoke dobičke ter zahtevajo vnaprejšnja nakazila.