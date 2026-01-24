Nasedla neznancu in ostala brez 54 tisočakov

Ljutomerski policisti obravnavajo prijavo občanke, ki je ostala brez 54 tisočakov. V telefonskem stiku z neznano osebo je privolila v poslovanje ter ji posredovala podatke za dostop do spletne banke. Neznanec jo je oškodoval za 54.000 evrov. Novogoriški možje v modrem so obravnavali dve spletni goljufiji. Neznanec je na spletnem oglasniku objavil oglas za prodajo fotoaparata. Potem ko sta si z oškodovancem prek aplikacije izmenjala več sporočil, ga je prepričal o nakupu. Oškodovanec je zato na tuji bančni račun nakazal 430 evrov kupnine, a ga je nato »prodajalec« obvestil o »neuspešno« opravljenem plačilu. Oškodovanec je zato zahteval vračilo kupnine, a denarja ni dobil.

Žrtev spletne prevarantke je postal še en Novogoričan. Ženska (s tujim naglasom) ga je poklicala po telefonu in se lažno predstavila kot predstavnica ene od gospodarskih družb. Zagotavljala mu je nekaj tisoč evrov na virtualni denarnici (kriptovalute), poznala je tudi njegove osebne podatke. Oškodovanec si je po njenih navodilih naložil več spletnih aplikacij, nato pa po več klikih na povezave svojih spletnih bank ugotovil, da so blokirane. Kmalu je tudi ugotovil, da je bil žrtev spletne prevare, saj so mu s transakcijskega računa vzeli dobrih tisoč evrov. Svoje bančne račune je nato blokiral.