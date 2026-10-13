Nasedla spletnemu oglasu za kriptovalute: ko je ugotovila, kaj se dogaja, je bila ob skoraj 40.000 evrov!

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, sprejel 212 klicev, med temi 108 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.

Kriminaliteta

Na območju Žetal je bilo skozi okno vlomljeno v stanovanjsko hišo in odtujena predvsem zlatnina ter gotovina, nastala materialna škoda znaša po nestrokovni oceni okrog 10.000 eur.

Obravnavamo spletno goljufijo s kriptovalutami. Oškodovanka z območja Ptuja se je odzvala na spletni oglas o finančnem vlaganju in omogočila nakazila v višini skoraj 40.000 eur.