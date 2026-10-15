Našemu ženinu iz Poroke na prvi pogled vlomili v lokal: odnesli drobiž, draga vina pa pustili nedotaknjena (FOTO)

Mariborskega gostinca Žana Fekonjo, ki so ga gledalci spoznali v resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled, sta konec tedna obiskala nepovabljena gosta. A ne zaradi pijače ali prijetnega druženja. Dva neznanca sta se namreč v noči s sobote na nedeljo lotila njegovega lokala Bar Benetke na mariborskem Lentu. Razbila sta okno, skozi katero je eden od njiju vstopil v notranjost. Pri tem pa očitno nista pomislila na nadzorne kamere, ki so njuno početje posnele tako pred lokalom kot v njem.

FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Odnesla drobiž, drage steklenice pustila pri miru

Fekonja je za vlom izvedel naslednje jutro. Kljub neprijetnemu dogodku jo je odnesel brez večje materialne izgube, saj sta storilca po njegovih besedah odnesla zgolj nekaj menjalnine. Še bolj nenavadno je, kaj sta pustila za seboj. V lokalu namreč hranijo tudi dražje steklenice vina, a se jih vlomilca nista dotaknila. Nekdanji televizijski ženin je ob tem ohranil smisel za humor in se pošalil, da sta nepridiprava vsaj drago vino pustila pri miru.

Čeprav sta se vlomilca skušala okoristiti z obiskom lokala, sta za seboj pustila tudi pomembne sledi. Dogajanje sta namreč zabeležili nadzorni kameri, nameščeni zunaj in znotraj lokala. Posnetki bi lahko pomagali pri ugotavljanju identitete storilcev. Kljub razbitemu oknu in odnesenemu denarju Fekonja gostov ni pustil na cedilu. Že naslednje jutro je sporočil, da Bar Benetke normalno obratuje.

Žanu so namenili precej problematično Mašo. FOTO: Planet Tv

Novo poglavje po televizijski prepoznavnosti

Žan Fekonja je širši javnosti postal znan v drugi sezoni šova Poroka na prvi pogled, v katerem je poskušal najti ljubezen. V oddaji je bil najprej poročen z Meri, pozneje pa so mu ustvarjalci namenili še priložnost z Mašo, vendar se nobena zveza ni obnesla.

Po televizijski izkušnji se je podal tudi v gostinske vode. Aprila lani je na mariborskem Lentu odprl Bar Benetke in tako vdihnil novo življenje prostoru z dolgo gostinsko tradicijo.