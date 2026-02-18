Naši policisti v sodelovanju z Europolom razbili mednarodno kriminalno združbo

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so v sodelovanju z Europolom, Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave ter drugimi enotami policijskih uprav v torek zaključili obsežno, dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo, v okviru katere je bila razbita mednarodna organizirana kriminalna združba, ki je delovala na območju Slovenije, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Maribor Anita Kovačič. Kriminalna združba je neupravičeno prodajala prepovedane droge, nedovoljene snovi v športu ter zdravila brez dovoljenja za promet na območju Evropske unije in širše. V zaključni akciji je sodelovalo približno 100 kriminalistov in policistov, zoper 11 oseb pa je bilo odrejeno pridržanje na podlagi Zakona o kazenskem postopku. Trenutno so v pridržanju še štiri osebe, je dodala Kovačičeva.

»Vsi vpleteni so utemeljeno osumljeni storitve 57 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, kaznivih dejanj proizvodnje in prometa ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti,« je dodala. Hišne preiskave so potekale na več lokacijah na območjih policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Kranj, policisti pa so zasegli približno 60.000 tablet, ampul in vial ter več vrst prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in zdravil brez dovoljenja za promet. »Ker preiskava še poteka, bi lahko bilo končno število zaseženih snovi tudi višje. Trenutno nadaljujemo s hišnimi preiskavami in drugimi preiskovalnimi aktivnostmi,« je še dodala tiskovna predstavnica mariborskih policistov.