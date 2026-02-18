  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VEČ HIŠNIH PREISKAV

Naši policisti v sodelovanju z Europolom razbili mednarodno kriminalno združbo

Zasegli so okrog 60.000 tablet, ampul in vial ter več vrst prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in zdravil brez dovoljenja za promet.
Sodelovalo je več kot 100 policistov in kriminalistov (fotografija je simbolična). FOTO: Oste Bakal
Sodelovalo je več kot 100 policistov in kriminalistov (fotografija je simbolična). FOTO: Oste Bakal
B. K. P.
 18. 2. 2026 | 15:26
 18. 2. 2026 | 15:26
A+A-

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so v sodelovanju z Europolom, Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave ter drugimi enotami policijskih uprav v torek zaključili obsežno, dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo, v okviru katere je bila razbita mednarodna organizirana kriminalna združba, ki je delovala na območju Slovenije, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Maribor Anita Kovačič. Kriminalna združba je neupravičeno prodajala prepovedane droge, nedovoljene snovi v športu ter zdravila brez dovoljenja za promet na območju Evropske unije in širše. V zaključni akciji je sodelovalo približno 100 kriminalistov in policistov, zoper 11 oseb pa je bilo odrejeno pridržanje na podlagi Zakona o kazenskem postopku. Trenutno so v pridržanju še štiri osebe, je dodala Kovačičeva.

»Vsi vpleteni so utemeljeno osumljeni storitve 57 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, kaznivih dejanj proizvodnje in prometa ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti,« je dodala. Hišne preiskave so potekale na več lokacijah na območjih policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Kranj, policisti pa so zasegli približno 60.000 tablet, ampul in vial ter več vrst prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in zdravil brez dovoljenja za promet. »Ker preiskava še poteka, bi lahko bilo končno število zaseženih snovi tudi višje. Trenutno nadaljujemo s hišnimi preiskavami in drugimi preiskovalnimi aktivnostmi,« je še dodala tiskovna predstavnica mariborskih policistov.

Več iz teme

hišne preiskavepolicijakriminalna združbaPU Maribor
ZADNJE NOVICE
16:59
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PAZITE OTROKE

Mladoletniki na Hrvaškem množično snifajo legalen bel prah, prodajati ga želijo tudi pri nas (VIDEO)

Na Hrvaškem se med najstnike bliskovito širi nova substanca, ki spominja na prepovedane droge – energijski prah, imenovan Sniffit, ki ga uporabniki vdihujejo skozi nos s pomočjo priložene cevke. Distributer že išče možnosti prodaje tudi v Sloveniji.
18. 2. 2026 | 16:59
16:47
Šport  |  Športni trači
KUŽA

Hrvaška tekačica v šoku: »Mislila sem, da je volk, da morda haluciniram ...« (VIDEO)

Ob njej tekel pes, ki je nenadoma zataval na progo.
18. 2. 2026 | 16:47
16:23
Novice  |  Slovenija
LOVSKA DRUŽINA OPOZARJA

Pozor! Blizu Ljubljane potrdili nevarno bolezen, za pse in mačke je brez izjeme usodna

Zdravljenja ni, cepiva ni, smrtnost je stoodstotna.
18. 2. 2026 | 16:23
16:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZA ODPORNOST

Antioksidanti niso čudežni, a telesu kljub temu pomagajo

Ne morejo popolnoma preprečiti okužb, a vendarle pomagajo organizmu, da se učinkoviteje brani pred škodljivimi vplivi in hitreje okreva.
Ema Bubanj18. 2. 2026 | 16:15
16:10
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je Matej, v spomin nanj objavili besede, ki ganejo

Kralji ulice zaviti v črnino.
18. 2. 2026 | 16:10
16:07
Novice  |  Slovenija
TUDI TO JE SLOVENIJA

3-letni Aleks še vedno ni upravičen do kritja stroškov, a zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni potrjen (FOTO)

DZ je sprejel zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni, a v Društvu Viljem Julijan so razočarani.
18. 2. 2026 | 16:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Ali je lahko pametni telefon tudi dobra poslovna naložba?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki