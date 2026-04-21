Nasilen obračun v romskem naselju Žabjak! Ena oseba v bolnišnici, šlo naj bi za spor zaradi dolgov (FOTO)

V romskem naselju Žabjak, ki ga je vlada nedavno opredelila kot varnostno tvegano območje, je prišlo do nasilnega obračuna. Po naših neuradnih informacijah naj bi bil povod za spor nerazčiščeno dolžniško-upniško razmerje, povezano s posojanjem denarja po oderuških obrestih. Do incidenta naj bi prišlo, ko je moški prišel izterjat svoj dolg, skupina ljudi naj bi ga ob tem napadla in mu povzročila hude telesne poškodbe.

Alenka Drenik Rangus s Policijske uprave Novo mesto je za Slovenske novice potrdila, da je bila ena oseba poškodovana in odpeljana v bolnišnico, po prvih podatkih pa ni v smrtni nevarnosti. Policisti okoliščine incidenta in točen potek dogodkov še preverjajo.