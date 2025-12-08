Nasilje pri izolski avtobusni postaji: skupina mladoletnikov napadla 14-letnega Ukrajinca

V petek, 5. decembra 2025, je malo po 20. uri skupina mladoletnikov v Izoli pri glavni avtobusni postaji pristopila do 14-lednega državljana Ukrajine. Nekaj fantov iz skupine ga je udarilo glavi, en od njih pa ga je udaril po predelu nosu in mu pri tem poškodoval očala. V pretepu je bil drž. Ukrajine lažje telesno poškodovan. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje nasilništva, sporočajo s PU Koper.

Intervenirali v 177 primerih in na številko 113 prejeli skupno 531 klicev Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 177 primerih in na številko 113 prejeli skupno 531 klicev. Obravnavali dve prometni nesreči, v kateri sta bili dve osebi huje telesno poškodovani, tri prometne nesreče, v katerih so bile tri osebe lažje telesno poškodovane, štiriindvajset prometnih nesreč z materialno škodo in zasegli dve vozili. S področja kriminalitete so obravnavali 3 vlome, 3 tatvine, 1 poškodovanje tuje stvari, eno mučenje živali. Zaradi kršitve javnega reda in miru so posredovali osemkrat.