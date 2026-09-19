Nasilje v družini na Obali: moškemu prepoved približevanja, ponoči še agresiven 48-letnik v Bertokih

Koprski policisti so obravnavali dva resna dogodka. V enem primeru preiskujejo dlje časa trajajoče nasilje v družini, v drugem pa so morali zaradi agresivnega vedenja posredovati v lokalu v Bertokih.

Policisti Policijske uprave Koper tako obravnavajo primer nasilja v družini, ki naj bi trajalo dalj časa. Moškemu so izrekli ukrep prepovedi približevanja, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini. Podrobnosti o dogajanju policija zaradi varovanja žrtve ni razkrila.

Agresiven v lokalu, končal v pridržanju

Policisti so ponoči posredovali tudi v Bertokih. Ob 1.20 so prejeli prijavo, da se v enem od lokalov nahaja moški, ki je pod vplivom alkohola in se vede agresivno. Ker se 48-letnik tudi po prihodu policistov ni umiril, so mu odredili pridržanje. Zaradi kršitve so mu izdali tudi plačilni nalog.