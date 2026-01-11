  • Delo d.o.o.
KRIVDE NE PRIZNA

Nasilna negovalka Svetlana iz Izole tudi serijska tatica

Svetlana Kutin iz Izole krivde na sodišču ne prizna. Starostnikom naj bi kradla, 85-letno oskrbovanko celo tepla.
Kradla, goljufala in celo tepla? FOTO: Moni Černe
Kradla, goljufala in celo tepla? FOTO: Moni Černe
Moni Černe
 11. 1. 2026 | 05:00
6:00
A+A-
Brutalna negovalka z lepljivimi prsti Svetlana Kutin iz Izole je v četrtek zaradi nasilništva, nadaljevanih kaznivih dejanj velike tatvine in goljufije ter tatvine končno sedla na zatožno klop Okrožnega sodišča v Kopru. Pod krinko skrbi za starejše in bolne naj bi sistematično izkoriščala svojo vlogo ter kradla tistim, ki so ji zaupali. Še huje: nad bolno 85-letnico iz Lucije je izvajala tudi nepojmljivo nasilje, je prepričano tožilstvo. Pred okrožno sodnico Barbaro Franca, ki bo v nadaljevanju postopka predsedovala senatu, je 68-letna obtoženka Kutinova povedala, da je bila v preteklosti že ...

