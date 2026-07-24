Duplek na nogah zaradi nasilne tolpe, župan poslal nujno opozorilo (FOTO)

POOSTRENI NADZORI

Varnostne razmere so obvladljive, sporoča policija.

V Občini Duplek so napetosti zadnjega obdobja te dni dosegle vrelišče. Ker menda skupina mladih objestnežev z grožnjami, izzivanjem, nasiljem in nevarno vožnjo z mopedi vznemirja prebivalce, je župan Mitja Horvat danes sklical sestanek, na katerega so povabljeni predstavniki policije, centra za socialno delo, osnovne šole in drugih deležnikov. Kot pravi Horvat, se s to problematiko ne ukvarjajo šele zdaj, po njegovih besedah so razmere postale skrb vzbujajoče konec lanskega leta, ko so se v okolici tamkajšnje osnovne šole pojavile težave s pokanjem pirotehnike in vandalizmom. Horvat tudi ...