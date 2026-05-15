Nasilnež (68) v Luciji policista hotel napasti s steklenico

V sredo ob 12.40 so policisti intervenirali v Luciji, kjer je bil nasilen moški pod vplivom alkohola. Za 68-letnega kršitelja so uporabili prosilna sredstva, zatem pa na kraj poklicali zdravnika, ki je odredil hospitalizacijo. Ker je poskušal policista med postopkom napasti s steklenico, se obravnava poskus preprečitve uradnega dejanja.

V Piranu nasilje v družini

Za moža, ki je bil verbalno in fizično nasilen do žene, po stanovanju pa je razmetaval predmete, bo podana kazenska ovadba.