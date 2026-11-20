Če ga zjutraj ni zbudila za službo, kot ji je ukazal, jo je zmerjal, da je »krava zaspana« in »nesposobna«, ter jo poniževal z besedami »pička ti materina«. To sicer še zdaleč ni bilo vse, kar je morala prenašati partnerica nasilneža S. S., saj jo je več kot dve leti žalil in poniževal ter grozil, da ji bo vzel sina ter poskrbel, da bo izgubila dovoljenje za prebivanje v Sloveniji. Ni pa ostalo le pri besedah, saj se je tudi fizično znesel nad njo. Zaradi vsega ga je ljubljansko okrožno sodišče spoznalo za krivega nasilja v družini.

Pogosto ji je grozil, da ji bo, če bo o dogajanju doma komu povedala, vzel sina.

Nekaj časa je prebil v priporu. FOTO: Delo

Priznal krivdo

Čeprav je primer na ljubljanskem okrožnem sodišču na vrsto prišel šele avgusta letos – medtem je bil obtoženec, ki se je očitno izogibal postopku, tudi v ekstradicijskem priporu –, se je nasilje dogajalo že pred leti. S. S. je sodeč po obtožnici od neugotovljenega dne v letu 2018 do 11. novembra 2020 v njunem stanovanju partnerico skoraj vsakodnevno žalil in poniževal. Govoril ji je, da je neumna, da ni nič vredna in da ničesar ne zna. Ob tem jo je z roko pogosto odrival, pogosto jo je prijel z rokama za lase in jo zlasal, enkrat pa tudi »klofnil« po obrazu. Prepovedoval ji je zapustiti stanovanje, razen če ji je to sam izrecno dovolil, in tudi prepovedal, da bi ji kdo prinesel hrano. Pogosto ji je tudi grozil, da ji bo, če bo o dogajanju doma komu povedala, torej vzel sina in jo uničil ter dosegel, da bo ostala brez dovoljenja za prebivanje v naši državi. Tožilstvo je v obtožnici izpostavilo tudi dogodek novembra 2020, ko jo je močno prijel za roko in jo porinil iz stanovanja ter zmerjal z besedami »pizda ti materina« ter ji govoril, naj gre, kamor hoče, saj da ga ne zanimata ne ona ne njun sin. Zaradi vsega je bila ženska zaradi dlje trajajočega nasilja v podrejenem položaju. Partnerja se je zelo bala, njegovemu nasilju in zahtevam pa se ni bila sposobna upreti. Bila je prestrašena, pogosto je jokala ter živela v strahu, stresu in depresiji.

Ko je obtoženec avgusta stopil pred ljubljansko okrožno sodišče, je na predobravnavnem naroku priznal krivdo za kaznivo dejanje nasilja v družini. Sodišče mu je po opravljenem naroku za izrek kazenske sankcije istega dne izreklo pogojno obsodbo. Določilo mu je osem mesecev zapora, vendar mu za zapahe ne bo treba, če v preizkusni dobi enega leta ne bo storil novega kaznivega dejanja.

8 MESECEV pogojnega zapora je dobil.

Če bi sodišče pogojno obsodbo preklicalo, bi mu v kazen vštelo čas, ki ga je od 10. julija do 11. avgusta 2026 prebil v priporu in ekstradicijskem priporu. Sodišče ga je oprostilo plačila stroškov kazenskega postopka, stroški njegovega zagovornika pa bremenijo proračun. Sodba je pravnomočna, saj so se stranke odpovedale pravici do pritožbe, tudi oškodovanka pa se v zakonskem roku ni pritožila.