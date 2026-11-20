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Če ga zjutraj ni zbudila za službo, kot ji je ukazal, jo je zmerjal, da je »krava zaspana« in »nesposobna«, ter jo poniževal z besedami »pička ti materina«. To sicer še zdaleč ni bilo vse, kar je morala prenašati partnerica nasilneža S. S., saj jo je več kot dve leti žalil in poniževal ter grozil, da ji bo vzel sina ter poskrbel, da bo izgubila dovoljenje za prebivanje v Sloveniji. Ni pa ostalo le pri besedah, saj se je tudi fizično znesel nad njo. Zaradi vsega ga je ljubljansko okrožno sodišče spoznalo za krivega nasilja v družini.
Pogosto ji je grozil, da ji bo, če bo o dogajanju doma komu povedala, vzel sina.
Ko je obtoženec avgusta stopil pred ljubljansko okrožno sodišče, je na predobravnavnem naroku priznal krivdo za kaznivo dejanje nasilja v družini. Sodišče mu je po opravljenem naroku za izrek kazenske sankcije istega dne izreklo pogojno obsodbo. Določilo mu je osem mesecev zapora, vendar mu za zapahe ne bo treba, če v preizkusni dobi enega leta ne bo storil novega kaznivega dejanja.
8 MESECEV pogojnega zapora je dobil.
Če bi sodišče pogojno obsodbo preklicalo, bi mu v kazen vštelo čas, ki ga je od 10. julija do 11. avgusta 2026 prebil v priporu in ekstradicijskem priporu. Sodišče ga je oprostilo plačila stroškov kazenskega postopka, stroški njegovega zagovornika pa bremenijo proračun. Sodba je pravnomočna, saj so se stranke odpovedale pravici do pritožbe, tudi oškodovanka pa se v zakonskem roku ni pritožila.