Nasilneža sta ranila štiri goste lokala

Lendavske policiste in reševalce so v nedeljo zvečer poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Hotizi, kjer sta se stara znanca organov pregona spravila na goste. Vnel se je množični pretep, v katerem je sodelovalo najmanj 6 pretepačev. Oba nasilneža, ki sta ranila 4 goste, so policisti prijeli in ju pridržali.

Stopnja poškodb četverice gostov lokala uradno ni znana, a se govori o hudih poškodbah, policija pa nadaljuje zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. V lokalu je polomljen inventar, nastala večja materialna škoda. Po neuradnih informacijah sta nasilneža goste lokala pretepala brez pravega razloga, zatem pa sedla v avto in se odpeljala v smeri proti Lendavi. Za nasilništvo (člen 296/1, in 2 KZ-1) jima grozi do 3 leta zapora, oškodovanci pa napovedujejo tudi zasebne tožbe.