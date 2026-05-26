Nasilnežu bodo vrnili reggae hlače, pretepeni Anton Čemažar pa še vedno trpi posledice

HUDE POŠKODBE GLAVE

Tožilka bo dodatno obremenila trojico, ki je napadla kmeta. Dva obtožena bi nazaj vse zasežene stvari, tudi avto.

Medtem ko 70-letni ljubljanski kmet iz Kleč Anton Čemažar okreva po lanskem napadu na njivi na Ježici, si dva od skupno treh njegovih domnevnih napadalcev glavo raje belita z drugimi vprašanji. »Ali lahko dobim te hlače nazaj?« je Primož Strojan vprašal ljubljansko okrožno sodnico Ano Babnik, potem ko je vsem prisotnim na obravnavi kazala predmete, ki so jih policisti zasegli po napadu na Čemažarja. Hlače, v barvah jamajške zastave in z upodobljeno podobo tamkajšnjega reggae pevca Boba Marleyja, so 19-letnemu Primožu očitno še kako pri srcu, pa četudi so umazana s krvjo. »Oprati jih bo ...