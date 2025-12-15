Nasilništvo v Luciji: Grozno, kaj je moški storil ženski pred otrokom

S PU Koper sporočajo, da je v zadnjem vikendu bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 378 klicev. Zaradi kršitve javnega reda in miru smo opravili 15 intervencij na javnem kraju, 7 pa v zasebnih prostorih. 2 kršitelja, ki sta kljub opozorilu nadaljevala s prekrškom, so pridržali.

V petek popoldan, 12. decembra 2025, so policisti intervenirali v Pobegih, kjer sta se sprla partnerja. Medsebojno sta se žalila in se nedostojno vedla, zato so na kraju obema izdali plačilni nalog. Ker ženska ni prenehala s kršitvami in je med postopkom tudi poškodovala vrata, so ji odredili pridržanje.

V soboto, 13. decembra 2025, pa so ob 14.38 dobili obvestilo o nasilništvu v Luciji. 65-letni moški je prišel na dom k ženski, se z njo sprl, jo večkrat brcnil in zlasal (vse pred otrokom). Policisti obravnavajo kaznivo dejanje nasilništva in povzročitev lahke telesne poškodbe. Podana bo kazenska ovadba, sporočajo z omenjene policijske uprave.