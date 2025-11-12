Našli migranta, ki je spolno napadel dečka, nato pa pobegnil skozi okno novogoriškega sodišča

Alžirski migrant, ki je v začetku oktobra spektakularno pobegnil iz novogoriškega sodišča, ko je skozi okno prvega nadstropja skočil v temo, je zdaj spet v rokah organov pregona.

Kot poročajo Primorske novice, so mu francoski policisti lisice nadeli že pred nekaj dnevi – ustavili so ga, ko je iz Italije poskušal priti v Francijo. Kot so potrdili na novogoriškem okrožnem sodišču, je osumljeni trenutno v izročitvenem priporu v Franciji, saj čaka na postopek vrnitve v Slovenijo.

Skok s šestih metrov višine

Spomnimo: 35-letnega Alžirca so slovenski policisti v začetku oktobra privedli na sodišče zaradi suma spolnega nasilja nad mladoletnikom. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju že pozno zvečer izdal sklep o priporu. A osumljeni tja očitno ni nameraval – odprl je okno v sodni dvorani, skočil s približno šestih metrov višine in izginil v noč.

V trenutku drznega dejanja sta bila v dvorani tudi policista, ki sta ga spremljala. Po vsej verjetnosti je Alžirec že pred tem natančno opazoval okolico in razmere ter izračunal, kako bi lahko pobegnil.