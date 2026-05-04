Našli posmrtne ostanke med Spodnjimi Hočami in Rogozo: Identiteta je zdaj potrjena

Kriminalisti so ugotovili identiteto pokojnega, katerega posmrtne ostanke so našli v začetku aprila med Spodnjimi Hočami in Rogozo. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, gre za 66-letnega moškega z območja Murske Sobote, ki pa ni bil prijavljen kot pogrešan. Policisti se javnosti zahvaljujejo za posredovane informacije.

Mariborske kriminaliste so o najdenih človeških posmrtnih ostankih med Spodnjimi Hočami in Rogozo obvestili 8. aprila. Po ogledu kraja so kriminalisti ugotovili, da gre za starejšega moškega, a njegove identitete takrat niso uspeli ugotoviti. Zato so pozvali vse, ki bi kar koli vedeli o umrli osebi, da to sporočijo policiji.

Odrejena in opravljena je bila tudi sanitarna obdukcija, pri pregledu pa niso ugotovili morebitnih znakov nasilja.