Našli so ga po naključju: »Pozivniki so nam zvonili malo pred 15. uro.«

»Pozivniki so nam zvonili malo pred 15. uro. V Gradiški Turi je planinec med vzponom padel nekaj metrov pod stezo in se pri tem huje poškodoval. Skupaj z dežurno ekipo z Brnika smo ga oskrbeli, ga imobilizirali v zajemalna nosila in pripravili za transport. S helikopterjem Slovenske vojske je bil odpeljan v šempetrsko bolnišnico,« so o sobotni hudi nesreči v gorah sporočili člani GRS Ajdovščina.

Tik pod vrhom mu je na krušljivem delu med vzponom po Furlanovi plezalni poti spodrsnilo.

Več podrobnosti nam je predstavil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica. Pojasnil je, da so bili ob 14.39 obveščeni o nesreči 55-letnega pohodnika, ki se je sam povzpel po pohodni poti na Gradiško Turo. Tik pod vrhom, na približno 580 metrih nadmorske višine, mu je na krušljivem delu med vzponom po Furlanovi plezalni poti spodrsnilo, padel je levo po pobočju čez manjši skalni previs, nato se je kotalil še več metrov.

Prepeljali so ga v šempetrsko bolnišnico. FOTO: Grs Ajdovščina

Litovca so pospremili na varno. FOTO: Grs Mojstrana

»Na mestu padca ga je našel naključni mimoidoči pohodnik, ki je nemudoma na pomoč poklical reševalce,« smo izvedeli. Glede na sedanje ugotovitve je policija tujo krivdo izključila, glede gorske nesreče so obvestili pristojne pravosodne organe. »O ugotovljenih dejstvih bomo pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici,« je še sporočil Božnik.

Nočno reševanje

Gorska reševalna zveza Slovenije pa je poročala o še enem reševanju planincev, ki ju je ujela tema. »Dva tuja, litovska planinca sta zaradi podcenjene zahtevnosti poti in pomanjkljive opreme v večernih urah obtičala na Bambergovi poti na višini 2350 metrov,« so zapisali o nočnem reševanju članov GRS Mojstrana s Plemenic. S pomočjo helikopterja Slovenske vojske, ki je reševalce prepeljal na rob stene, so planinca na srečo locirali in ju nato z vrvno tehniko pospremili v dolino. Reševanje se je zaključilo ob 5. uri zjutraj.

Litovska planinca sta obtičala na Bambergovi poti na višini 2350 metrov.

»Ponovno opozarjamo, da so dnevi vse krajši. Skrbno načrtujte pot, spremljajte vremenske razmere in poskrbite za primerno opremo,« so še sporočili.