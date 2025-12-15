Našli več kosov nakita, policija išče lastnike (FOTO)

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje so prejšnji teden obravnavali osebo, pri kateri so našli več kosov nakita neznanega izvora. Ker oseba ni znala pojasniti, od kod nakit izvira, so ga policisti zasegli.

Policija zdaj poziva morebitne lastnike oziroma osebe, ki nakit prepoznajo ali ga pogrešajo, naj se oglasijo ali pokličejo Policijsko postajo za izravnalne ukrepe Celje na telefonsko številko 03 818 54 90.