Nataše Naneve še enajstič ni bilo na sodišče! Tožilka predlaga prisilno privedbo

Tudi na enajstič razpisanemu naroku za glavno obravnavo Okrajnemu sodišču v Kopru ni uspelo zagotoviti prisotnosti obdolžene Nataše Naneva, televizijske voditeljice oddaje Kolo sreče, manekenke in inštruktorice zumbe, ter njenega partnerja Branka Djokovića, lastnika trgovine z živili in eko izdelki v Kranju. Vabilo paru, ki mu državno tožilstvo očita ponarejanje covidnih listin, ki naj bi jih v času pandemije predložila policistu ob nameravanem prečkanju meje s Hrvaško, je bilo izkazano. A tokrat sta obdolžena sodišču sicer poslala opravičilo – v preteklem letu svojega izostanka večkrat namreč sploh nista pojasnila – z utemeljitvijo, da se naroka ne moreta udeležiti zaradi kratkega roka za pripravo obrambe. Prvi je bil razpisan pred skoraj letom dni, 29. novembra lani.

Predlog za izločitev sodnice je po mnenju tožilke očitno usmerjen v zavlačevanje postopka.

Obdolženi Djoković je sodišču posredoval še predloge za izločitev razpravljajoče okrajne sodnice Tanje Smiljanić, za prenos pristojnosti ter predlog za izključitev javnosti z glavne obravnave. Sodišče je opozoril tudi na kršitve ustave, pravico do poštenega sojenja in varstva ustavnih pravic. Nanevova pa je pisno pojasnila, da se od petka do ponedeljka, ko je bil razpisan enajsti narok, ni mogla organizirati, da bi pristopila, ter zahtevala »osemdnevni rok od prejema vabila do pristopa na narok«. Vendar zakon o kazenskem postopku določa, da se v postopku pred okrajnim sodiščem (v tako imenovanem skrajšanem postopku) vabilo obdolžencu vroči tako, da mu med vročitvijo in glavno obravnavo ostane dovolj časa za pripravo obrambe – to pa so trije dnevi.

Paru tožilstvo očita ponarejanje covidnih listin, ki naj bi jih v času pandemije predložila policistu.

»Predlagam prisilno privedbo,« je bila jasna okrožna državna tožilka Natali Volčič Ivanič. Opravičilo je označila za neutemeljeno in poudarila, da so izpolnjeni pogoji za prisilno privedbo. Predlagala je, naj se predlog za izločitev sodnice zavrže, saj je po njenem mnenju očitno usmerjen v zavlačevanje postopka. »Več kot evidentno je, da sta imela dovolj časa za pripravo obrambe.« Poudarila je, da se obdolženca večkrat nista udeležila obravnave, ki je bila preložena prav na predlog zagovornika, ter da je od vročitve obtožnega akta minilo več kot tri dni, kolikor zahteva zakon. »Evidentno je, da se izmikata sojenju.« Sodnici ni preostalo drugega, kot da do odločitve o predlaganem prenosu krajevne pristojnosti in morebitne njene izločitve glavno obravnavo preloži za nedoločen čas. Kazenski zakonik za ponarejeno listino, ki se uporabi kot pravo, predpisuje do tri leta zapora.

V enem letu paru ni uspelo priti na sodišče v Kopru. FOTO: Moni Černe