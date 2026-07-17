Nategov kar ni konec! Mariborčanki ukradli 50.000 evrov, Ptujčan brez 24.000 evrov

Mariborski policisti obravnavajo spletno goljufijo s kriptovalutami, pri čemer se je oškodovanka iz Maribora odzvala na oglas za finančno vlaganje, v nadaljevanju pa neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva, ko so ji z bančnega računa nato ukradli več kot 50.000 evrov.

Kako se lahko zavarujete? Ob morebitnem oškodovanju policisti občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke) in oškodovanje takoj prijavijo policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo svojo banko.

Ptujčan ostal brez 24.000 evrov

Drug oškodovanec s ptujskega konca se je odzval na klic neznanca o tem, da naj bi bila njegova finančna sredstva oplemenitena ter ga prepričal v to, da mu je omogočil dostop do spletnega bančništva, s tem pa mu je omogočil izvedbo transakcije v višini 24.000 evrov.