Ob štirih zjutraj v Turnišču neznanci razstrelili bankomat (FOTO)

Eksplozija je napravo popolnoma uničila, hkrati pa povzročila tudi obsežno škodo na objektu trgovskega centra. Kose razstreljenega bankomata, skupaj z deli sten in vrat, je odneslo tudi do deset metrov daleč po parkirišču. Poškodovanih na srečo ni bilo. Policija je območje nemudoma zavarovala, na kraju so še vedno prisotni policisti, kriminalisti, forenzični strokovnjaki in varnostniki, ki preiskujejo okoliščine dogodka. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za storilce brez večjih izkušenj, ki so po eksploziji hitro pobegnili. Za zdaj ni znano, ali jim je do denarja uspelo priti.

Kot je sporočila Suzana Rauš iz Policijske uprave Murska Sobota, so bili policisti o dogodku obveščeni ob 4.10. Vse morebitne očividce ali tiste z informacijami naprošajo, naj pokličejo na številko 113, se oglasijo na najbližji policijski postaji ali uporabijo anonimni telefon 080 1200.