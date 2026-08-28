Nazadnje so ga videli na Veliki Planini: policija išče 67-letnega Francoza

Policija išče 67-letnega državljana Francije Miguela Alarcon Yvesa, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Pogrešani je visok okoli 165 centimetrov, je srednje postave, nosi očala, oblečen pa je bil v majico s kratkimi rokavi sive barve in kratke hlače zelene barve. Svojci so ga nazadnje videli v sredo pri zgornji gondoli na Veliki Planini.

Predvideva se, da se je pogrešani odpravil v smeri Dolskega grabna, je policija zapisala v sporočilu. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naprošajo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Kamnik na (01) 830 31 80. Pokličejo lahko tudi na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.