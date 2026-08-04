Ne boste verjeli, kaj je ukradel pred trgovino v naselju Grgar

Danes ob 9.45 je Policija prejela obvestilo o tatvini starejše hladilne skrinje pred trgovino v naselju Grgar v Mestni občini Nova Gorica. Po dosedanjih ugotovitvah je neznani storilec v času od četrtka, 30. julija, do petka, 31. julija 2026, v jutranjih urah, pred zadnjim vhodom trgovine ukradel zamrzovalno skrinjo neznane znake in jo odnesel neznano kam.

Škode za 1000 evrov

S tem dejanjem je storilec gospodarsko družbo, ki je oškodovanec v postopku, oškodoval za približno 1000 evrov. O kaznivem dejanju je bila obveščena pristojna pravosodna organa. Policija okoliščine tatvine še preiskuje.